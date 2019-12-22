Рядом с Нью-Йорком нашли доисторический лес

В штате Нью-Йорк (США) ученые Кардиффского университета обнаружили ископаемые деревья, которые росли на планете 386 млн лет назад. По сообщению Current Biology, это самые древние окаменелости доисторического леса, найденные до настоящего времени.

Ученые обнаружили сохранившиеся отпечатки корневой системы больших деревьев при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке Каир. Эти следы оказались остатками самого древнего леса в мире.