На побережье Красного моря запретили пластиковые посуду и пакеты
В египетских городах Хургада и Дахаб, а также в израильском Эйлате с 2020 года введен запрет на использование пакетов и посуды из неразлагаемых материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Теперь упаковка или посуда из пластика не могут быть предложены покупателям магазинов или посетителям ресторанов. Запрет действует и для участников экскурсий и морских прогулок. Отмечается, что пластиковые пакеты разрешены для сбора строительного мусора.
По побережье Красного моря в Эйлате (Израиль) помимо пластика нельзя использовать аллюминий, бумагу и картон, если они не могут пройти повторную переработку. Для нарушителей введен штраф до 730 шекелей (около 210 долларов).
При этом в Хургаде (Египет) полиэтиленовые пакеты, несмотря на введенный на них летом 2019 года запрет, снова вернулись в оборот. Дело в том, что в городе закончились бумажные и тканевые сумки, которые бесплатно раздавали туристам и жителям. Власти прекратили штрафовать магазины и людей за использование неразлагаемых пакетов.
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