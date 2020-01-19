На побережье Красного моря запретили пластиковые посуду и пакеты

В египетских городах Хургада и Дахаб, а также в израильском Эйлате с 2020 года введен запрет на использование пакетов и посуды из неразлагаемых материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Теперь упаковка или посуда из пластика не могут быть предложены покупателям магазинов или посетителям ресторанов. Запрет действует и для участников экскурсий и морских прогулок. Отмечается, что пластиковые пакеты разрешены для сбора строительного мусора.