Путин: России нужно начинать отказываться от пластиковой посуды
России необходимо начать отказываться от пластиковой посуды. Как отмечает «Интерфакс», с таким заявлением выступил Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что отказ от пластиковых приборов и посуды должен быть постепенным – чтобы не навредить промышленности. По словам Владимира путина, для начала необходимо внедрить лучшие доступные технологии в крупнейших российских городах.
Ранее НСН писала, что глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду. Дмитрий Кобылкин заявил, что он сторонник эволюции, а не революции, поэтом предложил вводить ограничение на 10-20% в год по использованию пластика. Таким образом заменить такую посуду на менее экологически вредную можно за пять-десять лет.
О поддержке запрета одноразового пластика (посуды, ватных палочек, соломинок для питья) Минприроды заявило весной нынешнего года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей