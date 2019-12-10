Путин: России нужно начинать отказываться от пластиковой посуды

Ранее НСН писала, что глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду. Дмитрий Кобылкин заявил, что он сторонник эволюции, а не революции, поэтом предложил вводить ограничение на 10-20% в год по использованию пластика. Таким образом заменить такую посуду на менее экологически вредную можно за пять-десять лет.

О поддержке запрета одноразового пластика (посуды, ватных палочек, соломинок для питья) Минприроды заявило весной нынешнего года.

