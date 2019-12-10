Путин: России нужно начинать отказываться от пластиковой посуды

10 декабря 201917:57

России необходимо начать отказываться от пластиковой посуды. Как отмечает «Интерфакс», с таким заявлением выступил Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что отказ от пластиковых приборов и посуды должен быть постепенным – чтобы не навредить промышленности. По словам Владимира путина, для начала необходимо внедрить лучшие доступные технологии в крупнейших российских городах.

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Ранее НСН писала, что глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду. Дмитрий Кобылкин заявил, что он сторонник эволюции, а не революции, поэтом предложил вводить ограничение на 10-20% в год по использованию пластика. Таким образом заменить такую посуду на менее экологически вредную можно за пять-десять лет.

О поддержке запрета одноразового пластика (посуды, ватных палочек, соломинок для питья) Минприроды заявило весной нынешнего года.

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Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
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