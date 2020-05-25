Патриаршие пруды вошли в китайский список самых «загадочных» мест России
Россия славится своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, однако в стране есть большое количество «загадочных» мест. Такое описание РФ содержится в туристическом блоге, размешенном на китайском портале Sohu. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на этот источник, к наиболее таинственным относятся Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, а также Телецкое озеро на Алтае и Кашкулакская пещера в Хакасии.
Кроме того, в китайских СМИ также упоминается Плещеево озеро в Переславле-Залесском. В публикации подчеркивается, что местные жители считают его опасным и таинственным местом. Также, среди прочих, в перечень наиболее «загадочных» мест России попали Патриаршие пруды в Москве. Именно там разворачивается действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ранее НСН писала, что Forbes представил список российских городов, оказавшихся «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга. Автор публикации Джаред Ранахан отмечает, что первое место рейтинга досталось Екатеринбургу. Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — это богатое культурное наследие. Кроме того, в список попали Мурманск, где можно увидеть северное сияние. Элиста, большинство населения которой буддисты.
Также в рейтинг вошел Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей. И, наконец, замыкает топ-5 Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом, подчеркивает Ura.ru.
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