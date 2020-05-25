Патриаршие пруды вошли в китайский список самых «загадочных» мест России

Россия славится своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, однако в стране есть большое количество «загадочных» мест. Такое описание РФ содержится в туристическом блоге, размешенном на китайском портале Sohu. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на этот источник, к наиболее таинственным относятся Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, а также Телецкое озеро на Алтае и Кашкулакская пещера в Хакасии.

Кроме того, в китайских СМИ также упоминается Плещеево озеро в Переславле-Залесском. В публикации подчеркивается, что местные жители считают его опасным и таинственным местом. Также, среди прочих, в перечень наиболее «загадочных» мест России попали Патриаршие пруды в Москве. Именно там разворачивается действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».