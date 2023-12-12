На месте заброшенных промзон Москвы за десять лет построили 40 млн кв.м недвижимости

«Это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние десять лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом», - отметил заммэра.

В том числе возведено 534 жилых объекта, включая многофункциональные комплексы, общей площадью почти 30 млн кв.м. Заметная часть построенного – это объекты социального, спортивного, досугового, торгово-бытового назначения.

«Инвесторы также возвели в бывших промзонах 105 объектов социальной инфраструктуры, 162 объекта административно-делового и торгово-бытового, 251 - коммунального назначения, а также 63 промышленно-производственных объекта и объекта научной деятельности, где созданы новые рабочие места», - уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Помзоны застраиваются в том числе по программе комплексного развития территорий, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент введены в эксплуатацию первые объекты – жилой дом с медицинским центром и школа на участке бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Всего по программе планируется преобразить 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых земель.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве на территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят современное жилье и хоккейный центр.



