Собянин принял решение о развитии бывшей промзоны Грайвороново

Ещё одна группа нежилых территорий российской столицы будет преобразована в удобные городские кварталы. Они расположены в районах Преображенское (восток Москвы), Печатники (юго-восток Москвы) и Покровское-Стрешнево (северо-запад Москвы). Согласно проекту, на данных территориях будет возведено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идёт о жильте для участников программы реновации по расселению старых пятиэтажек, а также об объектах социального блока.

Так, на территории части бывшей промышленной зоны «Курьяново» возведут несколько коммунальных объектов, включая базы государственного бюджетного учреждения «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Бывшая промзона «Хапиловка» частично будет застроена жилыми домами.

