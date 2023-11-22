Собянин принял решение о развитии бывшей промзоны Грайвороново

В Москве на территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят современное жилье и хоккейный центр, рассказал мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что полузаброшенная и малоиспользуемая территория в 3,57 га превратится в комфортное городское пространство.

На данный момент в столице одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий. В результате в городе появятся более 136 тысяч рабочих мест.

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»

Ещё одна группа нежилых территорий российской столицы будет преобразована в удобные городские кварталы. Они расположены в районах Преображенское (восток Москвы), Печатники (юго-восток Москвы) и Покровское-Стрешнево (северо-запад Москвы). Согласно проекту, на данных территориях будет возведено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идёт о жильте для участников программы реновации по расселению старых пятиэтажек, а также об объектах социального блока.

Так, на территории части бывшей промышленной зоны «Курьяново» возведут несколько коммунальных объектов, включая базы государственного бюджетного учреждения «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Бывшая промзона «Хапиловка» частично будет застроена жилыми домами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры