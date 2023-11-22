Собянин принял решение о развитии бывшей промзоны Грайвороново
В Москве на территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят современное жилье и хоккейный центр, рассказал мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что полузаброшенная и малоиспользуемая территория в 3,57 га превратится в комфортное городское пространство.
На данный момент в столице одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий. В результате в городе появятся более 136 тысяч рабочих мест.
Ещё одна группа нежилых территорий российской столицы будет преобразована в удобные городские кварталы. Они расположены в районах Преображенское (восток Москвы), Печатники (юго-восток Москвы) и Покровское-Стрешнево (северо-запад Москвы). Согласно проекту, на данных территориях будет возведено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, речь идёт о жильте для участников программы реновации по расселению старых пятиэтажек, а также об объектах социального блока.
Так, на территории части бывшей промышленной зоны «Курьяново» возведут несколько коммунальных объектов, включая базы государственного бюджетного учреждения «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Бывшая промзона «Хапиловка» частично будет застроена жилыми домами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru