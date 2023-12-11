Реорганизация бывшей промзоны завода «Метромаш» закончится в 2026 году

Столичные власти намерены закончить реорганизацию территории бывших фабричных цехов предприятия «Метромаш» (район Метрогородок, ВАО) в 2026 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, здесь появятся четыре жилых корпуса суммарной площадью порядка 175 тысяч «квадратов», образовательный кластер со школой, рассчитанной на 425 учеников, и детским садом для 200 маленьких москвичей. Также, отметил вице-мэр, застройщик возведет на территории промзоны объекты коммерческой инфраструктуры, офисные здания и новые автодороги.

Бочкарев добавил, что сегодня построены и заселены две очереди строительства, а также функционирует детсад на 150 мест.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что для реализации этого проекта пришлось изменить Правила землепользования и застройки и утвердить в соответствии с этим градостроительную документацию, после чего инвестор приступил к проектированию и строительству.

Княжевская отметила, что реорганизация бывших московских промзон подразумевает строительство наряду с жилой недвижимостью социальной и коммерческой инфраструктуры. Она указала на необходимость появления на месте заброшенных заводов и фабрик принципиально новой, комфортной городской среды. Председатель Москомархитектуры подчеркнула важность соблюдения индивидуального баланса разнообразных типов и видов застройки.

Отмечается, что редевелопментом территории «Метромаша» занимается компания AFI Development.

