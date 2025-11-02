На Мальдивах пожизненно запретили табак для рожденных после 2007 года

На Мальдивах ввели запрет на употребление и покупку всех форм табака для всех лиц, рожденных после января 2007 года. Об этом сообщает «The Guardian».

По данным источника, нововведение распространяется не только на граждан, но и на посетителей островного государства.

Известно, что этот закон был инициирован еще в мае 2025 года президентом Мохаммедом Муиззу. Таким образом Мальдивы стали первым государством, которое ввело общенациональный запрет на курение для целого поколения.