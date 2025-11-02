На Мальдивах пожизненно запретили табак для рожденных после 2007 года

На Мальдивах ввели запрет на употребление и покупку всех форм табака для всех лиц, рожденных после января 2007 года. Об этом сообщает «The Guardian».

По данным источника, нововведение распространяется не только на граждан, но и на посетителей островного государства.

Известно, что этот закон был инициирован еще в мае 2025 года президентом Мохаммедом Муиззу. Таким образом Мальдивы стали первым государством, которое ввело общенациональный запрет на курение для целого поколения.

Отмечается, что в стране сохраняется всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, владение и использование электронных сигарет и всего необходимого для их употребления. В материале также говорится, что продажа табачных изделий несовершеннолетним на Мальдивах карается штрафом в размере $3,2 тысячи, а использование вейпов — $320.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН отметил, что системы нагревания табака типа IQOS («Айкос») менее вредные, чем классические сигареты, поэтому речи об их запрете пока не идет.

ФОТО: РИА Новости
