На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
14 сентября 202305:26
По Крымскому мосту перекрыто движение автотранспорта, сообщает РИА Новости.
Мера носит временный характер. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие. Также необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины приостановки движения не называются.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru