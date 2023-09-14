На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

По Крымскому мосту перекрыто движение автотранспорта, сообщает РИА Новости.

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки

Мера носит временный характер. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие. Также необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины приостановки движения не называются.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова спикера оперативного командования украинских войск «Юг» Натальи Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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