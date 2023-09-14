На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

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Мера носит временный характер. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие. Также необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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