Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки
13 сентября 202319:07
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки, следует из Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
Находящийся на мосту людей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Несколько часов назад движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 3,5 часа.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ России задержали участника украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru