Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки, следует из Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.

Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом»

Находящийся на мосту людей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Несколько часов назад движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 3,5 часа.

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ России задержали участника украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:АвтомобилистыПерекрытие ДвиженияКрымский Мост

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