«На Кавказе бизнес не построить»: В каких регионах легче сделать карьеру

«В городах-лидерах находятся многочисленные крупные российские и международные компании, в которых можно развиваться и переходить из одной организации в другую. Зарплата здесь, соответственно, выше из-за более высокого уровня конкуренции. В таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Казань, Саратов, средняя медианная зарплата составляет 130 тысяч рублей. Но все, конечно, зависит от отрасли», — сказал Мурадян.

Собеседник НСН также перечислил регионы, в которых сложнее всего построить карьеру.

«Это практически весь Северный Кавказ, Дальний Восток, центральная часть России (за исключением Тюмени). Там практически отсутствуют крупные компании, зато много градообразующих предприятий — либо человек работает на них, либо в продуктовом магазине. Работодателю невыгодно вкладываться в карьеру работника, который все равно никуда не денется. Здесь средняя зарплата составляет от 22 до 34 тысяч рублей, МРОТ плюс немножко сверху. Экономика в этих регионах не разгоняется, для ведения бизнеса они неблагоприятные», — подытожил он.

Ранее россияне назвали порогом бедности сумму 43 тысячи рублей.

