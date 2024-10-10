«На Кавказе бизнес не построить»: В каких регионах легче сделать карьеру
Самыми неблагоприятными регионами для построения карьеры являются Северный Кавказ, Дальний Восток и почти вся центральная часть России, сказал НСН Гарри Мурадян.
Карьеру удобнее всего строить в городах-миллионниках, где имеются многочисленные российские и международные компании, они обеспечивают высокую конкуренцию и достойную зарплату. Об этом НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Исследование сервиса Superjob ранее показало, что лучшими городами для построения карьеры являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Замыкают рейтинг Астрахань, Новокузнецк и Киров. Мурадян заявил, что согласен с результатами опроса.
«В городах-лидерах находятся многочисленные крупные российские и международные компании, в которых можно развиваться и переходить из одной организации в другую. Зарплата здесь, соответственно, выше из-за более высокого уровня конкуренции. В таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Казань, Саратов, средняя медианная зарплата составляет 130 тысяч рублей. Но все, конечно, зависит от отрасли», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН также перечислил регионы, в которых сложнее всего построить карьеру.
«Это практически весь Северный Кавказ, Дальний Восток, центральная часть России (за исключением Тюмени). Там практически отсутствуют крупные компании, зато много градообразующих предприятий — либо человек работает на них, либо в продуктовом магазине. Работодателю невыгодно вкладываться в карьеру работника, который все равно никуда не денется. Здесь средняя зарплата составляет от 22 до 34 тысяч рублей, МРОТ плюс немножко сверху. Экономика в этих регионах не разгоняется, для ведения бизнеса они неблагоприятные», — подытожил он.
Ранее россияне назвали порогом бедности сумму 43 тысячи рублей.
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