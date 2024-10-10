Опрос: Россияне назвали порогом бедности заработок в 43 тысячи рублей в месяц

Россияне назвали сумму заработка в месяц, которую считают порогом бедности. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервиса Superjob.

Опрос проводился 1-8 октября, в нем приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов РФ. По мнению респондентов, бедным может считаться человек, который зарабатывает в месяц менее 43 тысяч рублей.

«В Москве, чтобы не считаться бедным, необходимо зарабатывать не менее 45 тыс. руб. в месяц... Жители Санкт-Петербурга считают показателем бедности зарплаты ниже 41 тыс. руб., других регионов — ниже 42 тыс. руб.», — отмечается в материале.

Кроме того, респонденты отмечали, что считают богатыми россиян с доходом более 860 тысяч рублей в месяц. Также участники исследования рассказали, какая сумма заработка необходима им самим для счастья: в среднем опрошенным хватит 250 тысяч рублей в месяц.

Между тем в Госдуме подготовили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, меры могут вступить в силу с 1 января следующего года, пишет 360.ru.

