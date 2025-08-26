На «Госуслугах» появится реестр согласий на обработку личных данных
На «Госуслугах» создадут реестр согласий на обработку персональных данных, сообщают «Известия».
Инициатива позволит гражданам управлять информацией о себе: видеть, кому дано разрешение на ее использование. При необходимости согласие можно отзывать. Нововведение станет одной из двух десятков мер проекта по борьбе с кибермошенниками. В настоящее время кабмин завершает работу над ним.
Реестр появится на госпортале не раньше 1 марта 2028 года. Также новым проектом закона предлагается ввести административную и уголовную ответственность за киберпреступления с использованием искусственного интеллекта. В стране будет запрещен фишинг, незаконный майнинг, а международные звонки станут маркировать.
Инициатива будет внесена в Госдуму осенью 2025 года.
Контроль за продолжительностью мобильных звонков поможет бороться с мошенниками, но интернет-провайдеры вряд ли смогут собирать данные об аномальных активностях, рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
