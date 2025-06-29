В МВД рассказали о популярных схемах мошенничества через платежные платформы
Копии сайтов известных интернет-магазинов и поддельные страницы системы быстрых платежей (СБП) являются основными способами мошенничества через поддельные платежные платформы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в своем Telegram-канале.
Ведомство сообщило, что наиболее распространенный способ — создание копий сайтов популярных интернет-магазинов и поддельных страниц Системы быстрых платежей (СБП). Данные банковских карт, введённые пользователями в такие формы, попадут к мошенникам, отмечают в МВД.
Также активно применяются схемы с арендой недвижимости: злоумышленники размещают объявления на легальных площадках, но сразу переносят общение в мессенджеры и предлагают бронировать жилье через поддельные ресурсы.
Еще один популярный метод обмана — продажи через сомнительные сайты и Telegram-боты. «Продавцы-однодневки» заманивают низкими ценами на товары или билеты, однако после оплаты заказ не приходит. В ряде случаев жертв просят внести «дополнительную предоплату», после чего связь с мошенниками обрывается.
Ранее в МВД России сообщили, что за пять месяцев 2025 года количество подростков, пострадавших от кибермошенников, выросло на 25%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru