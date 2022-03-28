На экс-главу Екатеринбурга Ройзмана оформили протокол о дискредитации ВС РФ
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своём Telegram-канале заявил, что в отношении него оформляют протокол по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ.
«Вызвали на завтра оформлять протокол - КоАП... дискредитация ВС. Пока не знаю, за что. Видимо, за всё», - написал он.
Также политик добавил, что «всё нормально», и пообещал поделиться информацией, как только всё узнает.
Ранее Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных. Рассмотрение дела запланировано на 14 апреля.
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