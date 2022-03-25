Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову ждет суд за фейки об армии России
Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщили агентству в суде, протокол поступил в инстанцию 25 марта. Рассмотрение дела запланировано на 14 апреля.
В соответствии со статьей «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» Овсянниковой может грозить штраф до 50 тысяч рублей.
Овсянникова 14 марта ворвалась с плакатом в прямой эфир программы «Время». Позже женщину задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.
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