Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову ждет суд за фейки об армии России

Как сообщили агентству в суде, протокол поступил в инстанцию 25 марта. Рассмотрение дела запланировано на 14 апреля.

В соответствии со статьей «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» Овсянниковой может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Овсянникова 14 марта ворвалась с плакатом в прямой эфир программы «Время». Позже женщину задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

