Ройзман вышел на свободу из спецприемника

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отпущен из спецприемника после отбывания срока ареста, назначенного судом за проведение несогласованных акций протеста. Об этом Ройзман сообщил на своей странице в Facebook.

Ройзман отказался от думских амбиций

«На свободе. Торпеда мимо прошла», - написал он, поблагодарив также всех за поддержку.

Ройзман был арестован на девять суток за «организацию» митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Позднее Свердловский областной суд изменил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга и сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана до одних суток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургЕвгений Ройзман
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