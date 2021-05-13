Ройзман вышел на свободу из спецприемника

«На свободе. Торпеда мимо прошла», - написал он, поблагодарив также всех за поддержку.



Ройзман был арестован на девять суток за «организацию» митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Позднее Свердловский областной суд изменил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга и сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана до одних суток.



