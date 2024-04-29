На экране автосалона в Челябинске заметили желто-синий флаг с проукраинским лозунгом
В Челябинске разгорелся скандал из-за появления украинского флага на рекламном табло местного автосалона «Планета Авто». Об этом инциденте сообщает издание 74.RU.
Ранним утром 29 апреля на большом экране автосалона на улице Братьев Кашириных высветились желто-синий флаг Украины и лозунг с запрещенным Минюстом РФ содержанием. Возмущенные очевидцы сразу же прислали фотографии в редакцию 74.RU. Провокационное изображение также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По словам помощника гендиректора «Планеты Авто» Андрея Крюкова, автосалон подвергся хакерской атаке.
«Естественно, нас взломали. С компьютерами и принтерами у нас такая же проблема - печатают какую-то лабуду в таком же духе. Служба безопасности и айтишники расследуют инцидент», - отметил он.
Крюков добавил, что рекламный экран теперь отключен. Кто именно организовал взлом их системы и зачем решил атаковать автосалон подобным образом, руководство пока выяснить не смогло.
Ранее Telegram восстановил работу ботов Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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