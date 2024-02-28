Верховная рада сообщила о взломе своего сайта

Неизвестные взломали сайт Верховной рады, сообщила пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-канале.

За идею: Для организации DDoS-атак используют политически заинтересованных хакеров

В Раде заявили, что взломщики поменяли ссылку на официальный Telegram-канал на сайте парламенте. В результате пользователи переходили на фейковый ресурс.

Корректная работа сайта уже восстановлена, уточнили в парламенте.

В среду, 28 февраля, пользователи обратили внимание на некорректную ссылку на Telegram-канал парламента. При переходе открывался ресурс с юмористическим контентом.

В конце января госкомпания «Нафтогаз Украины» сообщила о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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