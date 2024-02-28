Верховная рада сообщила о взломе своего сайта
Неизвестные взломали сайт Верховной рады, сообщила пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-канале.
В Раде заявили, что взломщики поменяли ссылку на официальный Telegram-канал на сайте парламенте. В результате пользователи переходили на фейковый ресурс.
Корректная работа сайта уже восстановлена, уточнили в парламенте.
В среду, 28 февраля, пользователи обратили внимание на некорректную ссылку на Telegram-канал парламента. При переходе открывался ресурс с юмористическим контентом.
В конце января госкомпания «Нафтогаз Украины» сообщила о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru