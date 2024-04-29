Telegram восстановил работу ботов ГУР и СБУ
Telegram восстановил работу ботов Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Также стало известно, что снова начал действовать бот министерства цифровой трансформации Украины.
До этого Telegram отключил ряд украинских ботов, собирающих данные о техник Российской Федерации. В частности, был заблокирован бот Єворог (Еворог), запущенный министерством цифровой трансформации в 2022 году, в который можно было пересылать координаты российской техники или военных.
По информации издания «Страна.ua», при попытке открыть чат-бот с украинского аккаунта приложение сообщало, что «имя не найдено». Также не работали боты СБУ и бот, оповещающий о летящих дронах Shahed.
ГУР Минобороны Украины назвало необоснованным блокировку украинских чат-ботов в Telegram.
Ранее американский бизнесмен и владелец площадки Илон Маск заявил, что в социальной сети X не наблюдается высокой активности России по размещению фейковой информации. По его словам, в настоящее время Россия практически не проявляет активность в соцсети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru