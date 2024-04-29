Telegram восстановил работу ботов ГУР и СБУ

Также стало известно, что снова начал действовать бот министерства цифровой трансформации Украины.



До этого Telegram отключил ряд украинских ботов, собирающих данные о техник Российской Федерации. В частности, был заблокирован бот Єворог (Еворог), запущенный министерством цифровой трансформации в 2022 году, в который можно было пересылать координаты российской техники или военных.



По информации издания «Страна.ua», при попытке открыть чат-бот с украинского аккаунта приложение сообщало, что «имя не найдено». Также не работали боты СБУ и бот, оповещающий о летящих дронах Shahed.



ГУР Минобороны Украины назвало необоснованным блокировку украинских чат-ботов в Telegram.

Ранее американский бизнесмен и владелец площадки Илон Маск заявил, что в социальной сети X не наблюдается высокой активности России по размещению фейковой информации. По его словам, в настоящее время Россия практически не проявляет активность в соцсети, напоминает «Радиоточка НСН».





