На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
Ян Хайцеэр заявил НСН, что после изменения расчета утильсбора люкс сильно подорожает, поэтому кто-то из богатых людей тоже решил сэкономить.
Доход многих людей, которые покупают люксовые автомобили, в миллионы раз превышает стоимость этого автомобиля, поэтому рынку не грозит стагнация даже после повышения утильсбора, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В январе-ноябре в России было продано 638 люксовых машин. Это на 28% больше в годовом натуральном выражении, сообщили эксперты агентства «Автостат». Хайцеэр отметил, что на этот сегмент экономические потрясения не влияют.
«После изменения расчета утильсбора люкс сильно подорожает, поэтому кто-то из богатых людей тоже хотел сэкономить. Это очень тонкая прослойка, это люди, которые меняют автомобиль, несмотря на экономический кризис. Если в премиальных брендах меняется модельный ряд, обеспеченный водитель просто меняет один свой автомобиль на другой. Доход многих людей, которые покупают люксовые автомобили, в миллионы раз превышает стоимость этого автомобиля. Они не копят на автомобиль 5-15 лет, как среднестатистический россиянин, но если есть возможность сэкономить, почему нет? Думаю, что в 2026 году люксовый рынок вряд ли будет стагнировать, но про рост говорить рано», - отметил он.
Хайцеэр рассказал, с какими проблемами сегодня сталкиваются владельцы люкса.
«В 2025 году стоимость на такие автомобили росла из-за логистики, санкций. Расходы росли, но не так значительно. А новая методика расчета утильсбора сделает эти автомобили намного дороже. Все люксовые бренды сегодня непросто обслуживать, это касается и Rolls-Royce, и Lamborghini, и Bentley, и Ferrari. Запчасти для них штучные, запасов складских особо нет. Но все эти автомобили не являются единственными в семье. Никто не ездит в детский сад и на дачу на Rolls-Royce. Поэтому богатые все-таки не так плачут», - заключил собеседник НСН.
Россияне перестали покупать электромобили не из-за того, что отменили бесплатную зарядку в Москве, а из-за высокой цены на них, заявила ранее в разговоре с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
