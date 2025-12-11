Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard

Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт систем Visa и Mastercard. Как пишет RT, об этом заявила директор департамента национальной платёжной системы регулятора Алла Бакина.

Опасность карт Visa и Mastercard с «просроченными» чипами опровергли

Он указала, что карты данных международных систем не развиваются, поддержка их со стороны Национальной системы платёжных карт (НСПК) возможна лишь на технологическом уровне.

«Эта тема продолжает обсуждаться... думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены», — заключила она.

Ранее в НСПК сообщили, что в России продолжат бессрочно работать карты «МИР» с истёкшим сроком действия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияЦентробанкБанковские Карты

