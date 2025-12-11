Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard

Он указала, что карты данных международных систем не развиваются, поддержка их со стороны Национальной системы платёжных карт (НСПК) возможна лишь на технологическом уровне.

«Эта тема продолжает обсуждаться... думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены», — заключила она.

Ранее в НСПК сообщили, что в России продолжат бессрочно работать карты «МИР» с истёкшим сроком действия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

