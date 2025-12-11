Пальмовое масло действительно противопоказано детям до полутора-двух лет, так как оно мешает усвоению кальция, именно по этой причине оно противопоказано еще и женщинам в менопаузе. Об этом НСН рассказала диетолог Анна Белоусова.

Правительство ответило на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Согласно документу, действующие законы по регулировке производства, перевозки, хранения и использования этого компонента обеспечивают рынок РФ безопасной продукцией, пишут «Ведомости». Также там ссылаются на отчет европейского общества ESPGHAN об отсутствии доказательств вреда для здоровья детей. Однако правительство также утвердило новый ГОСТ для пальмового масла с 1 января 2026 года и запретило его использовать в детском питании. Белоусова рассказала, с чего начался хейт в сторону пальмового масла.

«Почему за пальмовое масло заступились и стали так носиться в последние годы? Потому что в какой-то момент его ввели в детское питание, не из-за дешевизны, а потому что в нем жирные кислоты представлены короткоцепочечными молекулами. Тогда подумали о том, что организм ребенка, который нуждается в смесях, легче воспримет такую маленькую молекулу, чем молекулу жиров коровьего молока. Поэтому его частично стали добавлять, чтобы улучшить пищевую ценность детских продуктов питания. Все было хорошо, пока не выяснили, что эти молекулы затрудняют усвоение кальция. Из-за этого весь мир получил прослойку детей с рахитом, то есть с нарушенным формированием скелета. Вот с чего началась волна против пальмового масла. Так что то, что его уберут из детского питания, очень хорошо», - пояснила она.