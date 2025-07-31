«Не в зарядке дело»: Подорожание сделало электромобиль недоступным для россиян
Отмена бесплатных зарядок — это шанс для рынка развиться в нормальных, конкурентных условиях, но дело в том, что сами машины сейчас очень дорогие, заявила в беседе с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Россияне перестали покупать электромобили не из-за того, что отменили бесплатную зарядку в Москве, а из-за высокой цены на них, заявила в разговоре с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Депутат Мосгордумы Александр Даванков направил письмо главе столичного департамента транспорта Максиму Лискутову с предложением продлить еще на три года льготный период бесплатной или льготной зарядки электромобилей. По его словам, льготный период, который действовал в Москве до 23 июля 2025 года, способствовал росту приобретения электромобилей и формированию инфраструктуры зарядных станций. Гордеева же считает, что отменить бесплатную зарядку следовало ещё раньше.
«Главная проблема отрасли не в зарядной станции, а в том, что очень дорогие автомобили. Владелец электромобиля может заряжаться и дома по копеечному тарифу. А вот для отрасли, производящей зарядки, для тех, кто их устанавливает, бесплатные зарядные станции были достаточно большим минусом. Операторы и производители, вкладывая деньги в инфраструктуру, не могли соревноваться с бесплатными городскими станциями. Отмена бесплатных зарядок – это шанс для рынка развиться в нормальных, конкурентных условиях, но дело в том, что сами машины сейчас очень дорогие. Ещё сбор на утилизацию ввели на электромобили. Было движение по платным дорогам бесплатным для электромобилей, а теперь вновь стало опять платным», - отметила эксперт.
Гордеева подчеркнула, что цены на зарядку станут ниже, после того, как самих электромобилей станет больше.
«Если машины подешевеют и их станет больше, то и операторы начнут снижать цены на зарядку. Чем больше машин, тем затрат на единицу заряда, то есть киловатт-час меньше. А право заряжаться бесплатно, - это не рыночный механизм», - заметила специалист.
Она напомнила, что прошлогоднее подорожание сделало недоступным электромобиль для большинства россиян.
«Доля электрокаров в России сейчас очень небольшая, всего 0,02%. В стране насчитывается порядка 65 тысяч электромобилей, что практически не ощутимо. В Москве и Подмосковье находится половина от всех электромобилей в стране. На третьем месте - Краснодарский край, на четвертом - Санкт-Петербург. Все остальные регионы по остаточному принципу.
Несмотря на то, что электромобиль окупает себя за два года, этот факт не стимулирует россиян их массово приобретать. В России сейчас покупаются в основном только дорогие автомобили, для покупателей которых повышение или понижение цены не так существенно. А массовый сегмент был полностью выключен прошлогоднем существенным подорожанием», - добавила Гордеева.
Ранее Минпромторг расширил автомобильные льготы для многодетных семей и участников СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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