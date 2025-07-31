Россияне перестали покупать электромобили не из-за того, что отменили бесплатную зарядку в Москве, а из-за высокой цены на них, заявила в разговоре с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Депутат Мосгордумы Александр Даванков направил письмо главе столичного департамента транспорта Максиму Лискутову с предложением продлить еще на три года льготный период бесплатной или льготной зарядки электромобилей. По его словам, льготный период, который действовал в Москве до 23 июля 2025 года, способствовал росту приобретения электромобилей и формированию инфраструктуры зарядных станций. Гордеева же считает, что отменить бесплатную зарядку следовало ещё раньше.

«Главная проблема отрасли не в зарядной станции, а в том, что очень дорогие автомобили. Владелец электромобиля может заряжаться и дома по копеечному тарифу. А вот для отрасли, производящей зарядки, для тех, кто их устанавливает, бесплатные зарядные станции были достаточно большим минусом. Операторы и производители, вкладывая деньги в инфраструктуру, не могли соревноваться с бесплатными городскими станциями. Отмена бесплатных зарядок – это шанс для рынка развиться в нормальных, конкурентных условиях, но дело в том, что сами машины сейчас очень дорогие. Ещё сбор на утилизацию ввели на электромобили. Было движение по платным дорогам бесплатным для электромобилей, а теперь вновь стало опять платным», - отметила эксперт.

Гордеева подчеркнула, что цены на зарядку станут ниже, после того, как самих электромобилей станет больше.