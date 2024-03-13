«Вполовину дешевле»: Ремонт аналоговыми запчастями назвали выгодным для россиян
Российские сервисные центры могут использовать при ремонте автомобилей неоригинальные запчасти, при этом опасность представляет только контрафакт, заявила НСН Татьяна Арабаджи.
Сервисные центры России сегодня могут использовать неоригинальные запчасти в ремонте автомобилей, при этом подобные детали не всегда отличаются плохим качеством, рассказала НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Ранее сообщалось, что в РФ намерены легализовать ремонт автомобилей без оригинальных запчастей. Уточняется, что на данный момент российские компании часто сталкиваются с исками со стороны иностранных правообладателей при использовании неоригинальных деталей. Однако, по словам Арабаджи, сервисные центры и сегодня используют в своей работе аналоги.
«Ремонт автомобилей, особенно негарантийный, и сегодня возможен без оригинальных запчастей даже в сервисных центрах. Важно понимать, что есть нормальные аналоги, которые выпускают предприятия, на которых производят и оригиналы. Также на рынке представлены и плохие неоригинальные запчасти, однако в самом слове «аналог» нет ничего плохого. Контрафакт же по сути – подделка. С ним всегда боролись правообладатели. Бренды, которые остались в России, продолжают это делать, но те, кто покинули рынок, уже не следят за тем, что происходит. Поэтому контрафакта стало больше. Видимо теперь отслеживать его на рынке придется потребителю, который столкнется с тем, что купит некачественную запчасть», - сказала она.
В свою очередь вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко усомнился в том, что число контрафактных запчастей на российском рынке растет.
«Только 3-5% запчастей на рынке контрафакт и этот показатель не растет, ведь сегодня все проще завозить по параллельному импорту. На автомобиле до трех лет неоригинальных запчастей почти нет, буквально 10-15% от всего автомобиля. От 3 до 5 лет – уже 70% неоригинала. И свыше 5 лет на 100% можно ремонтировать неоригиналом, в этом случае ремонт будет на 50-60% дешевле. При этом качество не страдает, все зависит от того, в каком ценовом сегменте клиент приобретает аналоги, и какие именно это запчасти – кузовные, электрические, двигатель», - пояснил собеседник НСН.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что россияне отказываются от личных автомобилей, поскольку эксплуатация машин становится все дороже.
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