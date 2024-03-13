«Вполовину дешевле»: Ремонт аналоговыми запчастями назвали выгодным для россиян

«Ремонт автомобилей, особенно негарантийный, и сегодня возможен без оригинальных запчастей даже в сервисных центрах. Важно понимать, что есть нормальные аналоги, которые выпускают предприятия, на которых производят и оригиналы. Также на рынке представлены и плохие неоригинальные запчасти, однако в самом слове «аналог» нет ничего плохого. Контрафакт же по сути – подделка. С ним всегда боролись правообладатели. Бренды, которые остались в России, продолжают это делать, но те, кто покинули рынок, уже не следят за тем, что происходит. Поэтому контрафакта стало больше. Видимо теперь отслеживать его на рынке придется потребителю, который столкнется с тем, что купит некачественную запчасть», - сказала она.

В свою очередь вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко усомнился в том, что число контрафактных запчастей на российском рынке растет.