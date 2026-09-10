В российском посольстве подчеркнули, что Москва по-прежнему готова к консультациям с венгерской стороной по всем аспектам проверенного временем двустороннего партнерства. При этом дипломаты отметили, что если правительство Венгрии видит своим стратегическим партнером именно Ригу, Россия может лишь пожелать обеим странам продуктивной работы.

В комментарии подчеркивается, что результатом такого сотрудничества непременно станут поставки в Венгрию прибалтийских нефти и природного газа «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

Отношения между двумя странами накалились 10 августа, когда Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

