Посольство РФ предложило Венгрии газ из Латвии «с ароматом демократии»

Российское посольство в Венгрии с иронией отреагировало на планы Будапешта развивать энергетическое сотрудничество с Латвией. Соответствующий комментарий дипломатического ведомства распространило РИА Новости.

Представители дипмиссии обратили внимание на публикацию министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан, которая рассказала о недавней встрече с латвийской коллегой Байбой Браже. В ходе переговоров стороны обсуждали «перспективы взаимодействия в энергетической сфере».

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В российском посольстве подчеркнули, что Москва по-прежнему готова к консультациям с венгерской стороной по всем аспектам проверенного временем двустороннего партнерства. При этом дипломаты отметили, что если правительство Венгрии видит своим стратегическим партнером именно Ригу, Россия может лишь пожелать обеим странам продуктивной работы.

В комментарии подчеркивается, что результатом такого сотрудничества непременно станут поставки в Венгрию прибалтийских нефти и природного газа «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

Отношения между двумя странами накалились 10 августа, когда Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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