Мошенники запустили новую схему обмана родителей школьников
Мошенники стали обманывать родителей школьников с использованием новой схемы. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.
По его словам, злоумышленники выдают себя за организатора школьных мероприятий. Под предлогом подготовки ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, они предлагают родителям, чтобы их дети приняли участие в приздничной сценке. Получив согласие они высылают жертве якобы запись прошлогодней постановки, а также видео с начавшейся репетиции.
Эксперт отметил, что после открытия ссылки поступил запрос на доступ к фронтальной камере. Пользователь дал разрешение, а затем на экране появилось сообщение об успешной аутентификации по лицу. В финале поступил код для смены пароля на «Госуслугах», звонки якобы из поддержки портала и коды от других сервисов.
«Информацию о школьных мероприятиях лучше принимать только от классного руководителя и в официальных группах... Об этой схеме стоит рассказать и детям», — заключил Бориславский.
Ранее мошенники стали предлагать россиянам переводить наличные деньги в цифровые рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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