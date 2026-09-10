Мошенники запустили новую схему обмана родителей школьников

По его словам, злоумышленники выдают себя за организатора школьных мероприятий. Под предлогом подготовки ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, они предлагают родителям, чтобы их дети приняли участие в приздничной сценке. Получив согласие они высылают жертве якобы запись прошлогодней постановки, а также видео с начавшейся репетиции.

Эксперт отметил, что после открытия ссылки поступил запрос на доступ к фронтальной камере. Пользователь дал разрешение, а затем на экране появилось сообщение об успешной аутентификации по лицу. В финале поступил код для смены пароля на «Госуслугах», звонки якобы из поддержки портала и коды от других сервисов.

«Информацию о школьных мероприятиях лучше принимать только от классного руководителя и в официальных группах... Об этой схеме стоит рассказать и детям», — заключил Бориславский.

Ранее мошенники стали предлагать россиянам переводить наличные деньги в цифровые рубли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».