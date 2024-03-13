СМИ: В России намерены разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей
В России планируют разрешить ремонт зарубежной техники неоригинальными запчастями. Как сообщают «Известия», с подобной инициативой выступил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.
По данным издания, сегодня при попытке произвести ремонтные работы без оригинальных деталей, российские компании сталкиваются с исками со стороны иностранных правообладателей.
Как уточняет газета, авторы инициативы призывают разрешить использование неоригинальных запчастей, начать легализацию намерены с ремонта автомобилей. Документ с описанием нововведений был отправлен в Госдуму.
Ранее сообщалось, что спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных за 2023 год вырос в 5 раз, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru