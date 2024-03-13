СМИ: В России намерены разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

По данным издания, сегодня при попытке произвести ремонтные работы без оригинальных деталей, российские компании сталкиваются с исками со стороны иностранных правообладателей.

Как уточняет газета, авторы инициативы призывают разрешить использование неоригинальных запчастей, начать легализацию намерены с ремонта автомобилей. Документ с описанием нововведений был отправлен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных за 2023 год вырос в 5 раз, напоминает «Радиоточка НСН».

