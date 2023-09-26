«Ощутимо бьют по карману»: Рост цен на автозапчасти объяснили курсом рубля
Рост цен на автозапчасти, равно как и на все остальное, что зависит от импорта, объясняется ослаблением курса рубля по отношению к доллару, сказал НСН Александр Казаченко.
Цены на услуги мастеров по ремонту автомобилей не изменились, чего нельзя сказать о стоимости автозапчастей — цена на них растет по мере ослабления курса доллара, ощутимым ударом по кошельку автолюбителей станет и сезонная смена резины. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что рост цен на легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Всего с января 2023 года он составит 30%. Такую тенденцию объясняют не только девальвацией рубля, но и повышением утилизационного сбора, начиная с августа. Казаченко также заявил о росте цен на автозапчасти.
«Цена за услуги работников автосервиса остались на прежнем уровне, а вот сами запчасти дорожают в зависимости от курса доллара: насколько ослаб рубль, настолько выросли цены на автозапчасти. Вообще дорожает все то, что зависит от импорта. И этот тренд касается всех марок автомобилей. Ощутимо ударит по карману и предстоящая смена летней резины на зимнюю», — сказал Казаченко.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что официальные дилеры автомобильных брендов, покинувших российский рынок, сейчас не имеют никакого преимущества перед специализированными станциями технического обслуживания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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