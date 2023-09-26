«Ощутимо бьют по карману»: Рост цен на автозапчасти объяснили курсом рубля

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что рост цен на легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Всего с января 2023 года он составит 30%. Такую тенденцию объясняют не только девальвацией рубля, но и повышением утилизационного сбора, начиная с августа. Казаченко также заявил о росте цен на автозапчасти.

«Цена за услуги работников автосервиса остались на прежнем уровне, а вот сами запчасти дорожают в зависимости от курса доллара: насколько ослаб рубль, настолько выросли цены на автозапчасти. Вообще дорожает все то, что зависит от импорта. И этот тренд касается всех марок автомобилей. Ощутимо ударит по карману и предстоящая смена летней резины на зимнюю», — сказал Казаченко.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что официальные дилеры автомобильных брендов, покинувших российский рынок, сейчас не имеют никакого преимущества перед специализированными станциями технического обслуживания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

