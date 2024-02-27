«Годы и миллиарды»: Минпромторг убеждают не отказываться от западных запчастей

Исключение автозапчастей из перечня параллельного импорта лишит российских производителей конкуренции, сказал НСН Александр Казаченко.

Отмена параллельного импорта автозапчастей позволит поддержать российских производителей, однако для развития производства потребуется несколько лет. Об этом в разговоре с НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Ранее «Известия» сообщали, что Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом возможность исключения из перечня параллельного импорта товары некоторых автомобильных брендов. Таким образом в ведомстве рассчитывают защитить производителей автокомпонентов. В конце 2023 года Фонд Развития промышленности получил дополнительные 55 миллиардов рублей для локализации производства комплектующих. По словам Казаченко, исключение автозапчастей из параллельного импорта может быть преждевременным.

«Если предположить, что на данную группу товаров параллельный импорт закроют, то всем нашим производителям будет проще, меньше конкуренции на начальном этапе. Но России совсем далеко до разработки электроники, у нас все производят на импортных комплектующих. К примеру, подушка безопасности не является высокотехнологичной деталью, к ним относятся ее электронные компоненты – модули и блоки управления. У нас это не производят, оптики тоже нет», - пояснил он.

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Собеседник НСН также добавил, что 55 миллиардов рублей – внушительная сумма для поддержки производителей, однако российские компании в ближайшей перспективе не смогут полностью локализовать производства даже с учетом субсидий государства.

«Это весомая сумма, она пойдет на расширение существующих предприятий и позволит поставить дополнительные цеха. Думаю, до полной локализации предприятиям предстоит длительный период, который измеряется не одним-двумя годами и не одним десятком миллиардов», - резюмировал Казаченко.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что с падением курса рубля автозапчасти выросли в цене как минимум на 25-50%.

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ФОТО: РИА Новости
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