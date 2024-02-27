«Годы и миллиарды»: Минпромторг убеждают не отказываться от западных запчастей

Ранее «Известия» сообщали, что Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом возможность исключения из перечня параллельного импорта товары некоторых автомобильных брендов. Таким образом в ведомстве рассчитывают защитить производителей автокомпонентов. В конце 2023 года Фонд Развития промышленности получил дополнительные 55 миллиардов рублей для локализации производства комплектующих. По словам Казаченко, исключение автозапчастей из параллельного импорта может быть преждевременным.

«Если предположить, что на данную группу товаров параллельный импорт закроют, то всем нашим производителям будет проще, меньше конкуренции на начальном этапе. Но России совсем далеко до разработки электроники, у нас все производят на импортных комплектующих. К примеру, подушка безопасности не является высокотехнологичной деталью, к ним относятся ее электронные компоненты – модули и блоки управления. У нас это не производят, оптики тоже нет», - пояснил он.