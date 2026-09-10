«АвтоВАЗ» зарегистрировал бренд «Можно, а зачем?»
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» официально закрепил за собой права на фразу «Можно, а зачем?». Соответствующие сведения появились в электронной базе Роспатента, передает РИА Новости. Заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а срок действия регистрации продлится до 17 февраля 2036 года.
Аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile уточнили, что новый бренд позволит предприятию существенно диверсифицировать бизнес. Под данной торговой маркой завод сможет выпускать транспорт, запасные части, одежду, обувь, кожаные аксессуары, игрушки, полиграфию, безалкогольные напитки и пиво.
Помимо производства товаров, регистрация товарного знака дает компании право заниматься рекламной деятельностью, а также производством кинофильмов и развлекательных шоу-программ.
Ставшее брендом выражение «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Фраза приобрела статус интернет-мема после публикации интервью, в котором топ-менеджер использовал ее для ответа на вопрос о возможности выпуска тольяттинским предприятием машин, способных конкурировать с продукцией концерна BMW.
Ранее «АвтоВаз» удалил рекламу после критики в социальных сетях. В ролике автоконцерна машина стоит и на тротуаре, и на велодорожке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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