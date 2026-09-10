«АвтоВАЗ» зарегистрировал бренд «Можно, а зачем?»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» официально закрепил за собой права на фразу «Можно, а зачем?». Соответствующие сведения появились в электронной базе Роспатента, передает РИА Новости. Заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а срок действия регистрации продлится до 17 февраля 2036 года.

Аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile уточнили, что новый бренд позволит предприятию существенно диверсифицировать бизнес. Под данной торговой маркой завод сможет выпускать транспорт, запасные части, одежду, обувь, кожаные аксессуары, игрушки, полиграфию, безалкогольные напитки и пиво.