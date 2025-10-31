Рестораны, проводящие мероприятия к Хэллоуину, могут увеличить число посетителей на 20%, однако количество таких заведений снижается с каждым годом. Об этом в беседе с НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Рестораторы готовятся к Хеллоуину и рассчитывают на прирост трафика, пишет «Коммерсант». По словам старшего вице-президента по маркетингу «Росинтер Ресторантс» Эллы Нистратовой, некоторые заведения вводят специальные блюда в меню. Как показывает практика за прошлые годы, число посетителей и оборот ресторанов в связи с этим растут в этот период на 25% и выше. Миронов подчеркнул, что это сработает только в случае с маловостребованными заведениями.

«С каждым годом Хеллоуин проводят все меньше и меньше ресторанов. Ну, я думаю, это нормально. У нас достаточно своих праздников. Как правило, если рестораны устраивают такую вечеринку, то это дополнительный инфоповод пригласить гостей. Все зависит от того, насколько заполнен ресторан независимо от таких мероприятий. Если ресторан и так заполнен, то такие мероприятия ничего не дают, а если он пустой, то можно привести каких-то людей и процентов на 20 увеличить поток», - подытожил он.