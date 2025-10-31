«В рестораны не пойдут»: Какие заведения останутся в плюсе после Хэллоуина
Сергей Миронов заявил НСН, что востребованные заведения ничего не выиграют от мероприятий к Хэллоуину, в отличие от менее популярных, а вот Игорь Бухаров заверил, что никто не пойдет на этот "праздник" в ресторан.
Рестораны, проводящие мероприятия к Хэллоуину, могут увеличить число посетителей на 20%, однако количество таких заведений снижается с каждым годом. Об этом в беседе с НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Рестораторы готовятся к Хеллоуину и рассчитывают на прирост трафика, пишет «Коммерсант». По словам старшего вице-президента по маркетингу «Росинтер Ресторантс» Эллы Нистратовой, некоторые заведения вводят специальные блюда в меню. Как показывает практика за прошлые годы, число посетителей и оборот ресторанов в связи с этим растут в этот период на 25% и выше. Миронов подчеркнул, что это сработает только в случае с маловостребованными заведениями.
«С каждым годом Хеллоуин проводят все меньше и меньше ресторанов. Ну, я думаю, это нормально. У нас достаточно своих праздников. Как правило, если рестораны устраивают такую вечеринку, то это дополнительный инфоповод пригласить гостей. Все зависит от того, насколько заполнен ресторан независимо от таких мероприятий. Если ресторан и так заполнен, то такие мероприятия ничего не дают, а если он пустой, то можно привести каких-то людей и процентов на 20 увеличить поток», - подытожил он.
В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что люди не ходят отмечать Хеллоуин в рестораны, в отличие от тех же гендерных праздников.
«В 90-х Хэллоуин был всегда веселее. Сейчас его проводят так, на излете каких-то сохранившихся традиций. Конечно, ресторан хочет использовать любой повод для того, чтобы засветиться. Но я не могу сказать, что сегодня это повально. Количество таких ресторанов год к году снижается. Если спросить у людей, что это за праздник и какова его сущность, вам никто не ответит. Я думаю, что в конце концов он просто исчезнет. Поверьте мне, что 23 Февраля, 8 Марта и даже День Святого Валентина как-то празднуют. Но на Хэллоуин точно никто повально не будет сидеть в ресторанах. Его никто не празднует сегодня», - рассказал он.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН заявил, что за обычные страшные костюмы к Хэллоуину россиян не привлекут к ответственности, однако если усмотрят в них признаки запрещенного культа, то могут оштрафовать и даже задержать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Срок вступления новых правил утильсбора перенесут на 1 декабря
- В ДТП с трамваем в Туле погибли четыре человека
- Шнуров: Покинувшие РФ артисты не создают интересных культурных продуктов
- «В рестораны не пойдут»: Какие заведения останутся в плюсе после Хэллоуина
- Над Россией сбили 130 украинских дронов
- Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам
- Мирошник: Украина не хочет забирать тела погибших солдат
- Никаких «Заклятий»: Тося Чайкина раскрыла, что смотрит на Хэллоуин
- Роскомнадзор заявил о 50 млн утекших записей персональных данных с начала года
- Песков: Путин может наградить создателей «Буревестника»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru