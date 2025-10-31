«Упал к моим ногам»: Барановская верит, что скоро выйдет замуж из-за букета невесты
Главное - верить в приметы, и тогда они будут сбываться, рассказала НСН Юлия Барановская.
Телеведущая Юлия Барановская, недавно поймавшая букет невесты, заявила корреспонденту НСН на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», что верит в свадебную примету. При этом она также подчеркнула, что всегда не любила эту традицию.
«У каждого свое отношение к моменту, когда ловят букет невесты. Я много раз наблюдала забавные ролики в интернете, когда за него дерутся. Очень не люблю эту часть свадьбы. В этот раз была свадьба моего любимого директора. Я вышла сама. Сначала меня с краю поставили, потом сказали: «Перемешайтесь». В середине встала... Девчонки реально подпрыгнули, дрались, у них букет выпал из рук прямо к моим ногам. Мне оставалось только присесть. Считаю – это знак. Главное – поймать букет невесты, а все остальное сложится. Сбывается то, во что ты веришь», - отметила она.
Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что готова выйти замуж. Она также подчеркнула, что качества, которые она бы хотела видеть в избраннике, заложены в самом слове «мужчина», напоминает «Радиоточка НСН».
