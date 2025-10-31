В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
31 октября 202513:15
В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей в возрасте от девяти до 14 лет. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД РФ сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что вечером 30 октября несовершеннолетние покинули государственное учреждение и до сих пор не вернулись.
Уточняется, что пропали двое братьев 2015 и 2017 года рождения, сестра и брат 2011 и 2016 года рождения, а также две девочки 2012 года рождения из разных семей.
Ранее в Московской области после двух недель поисков нашли тело 14-летнего зацепера, пишут «Известия».
