«Я пытаюсь до этого не доводить. Если доходит до конфликтов, надо разбегаться. Вне любви это делать нельзя, надо по любви, это же музыка. Мне кажется, что я ангел, но жена бы сейчас не поддержала», - сказал композитор на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

В начале октября Виктор Дробыш в пятый раз стал дедушкой. Он заметил, что не ждет, что кто-то из внуков непременно захочет стать музыкантом, но и исключать этого нельзя.

«Я постараюсь отговорить для начала. Но хочет – пусть будет. Мне кажется, самое ненавистное – это устраивать династии. Как идет – так идет. Захочет – сам станет музыкантом, не нужно будет к дедушке идти», - заверил он.

Ранее певец Стас Пьеха сообщил, что будет рад, если его сын Петр решит тоже стать музыкантом. При этом артист уточнил, что у мальчика не будет никакого блата, напоминает «Радиоточка НСН».

