Дробыш объяснил, почему старается не конфликтовать с артистами
Невозможно создавать музыку вне любви, заверил НСН Виктор Дробыш.
Конфликтные ситуации исключают музыкальное сотрудничество автора и исполнителя, поскольку музыку можно создавать только в любви, заверил НСН композитор Виктор Дробыш.
«Я пытаюсь до этого не доводить. Если доходит до конфликтов, надо разбегаться. Вне любви это делать нельзя, надо по любви, это же музыка. Мне кажется, что я ангел, но жена бы сейчас не поддержала», - сказал композитор на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».
В начале октября Виктор Дробыш в пятый раз стал дедушкой. Он заметил, что не ждет, что кто-то из внуков непременно захочет стать музыкантом, но и исключать этого нельзя.
«Я постараюсь отговорить для начала. Но хочет – пусть будет. Мне кажется, самое ненавистное – это устраивать династии. Как идет – так идет. Захочет – сам станет музыкантом, не нужно будет к дедушке идти», - заверил он.
Ранее певец Стас Пьеха сообщил, что будет рад, если его сын Петр решит тоже стать музыкантом. При этом артист уточнил, что у мальчика не будет никакого блата, напоминает «Радиоточка НСН».
