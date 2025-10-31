ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями
Более 40% россиян ассоциируют словосочетание «иностранный агент» с врагом и шпионом. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.
Так, 28% респондентов рассказали, что понятие иноагента ассоциируется у них с предателем и врагом государства, 13% - с диверсантом, шпионом и провокатором.
При этом 15% заявили о неприятных эмоциях от этого словосочетания.
«Термин «иноагент» явно стигматизирован, позитивные, нейтральные ассоциации или альтернативные трактовки встречаются редко, но небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду, все-таки есть», - отмечает ВЦИОМ.
Как выяснили аналитики, большинство граждан, осведомленных о законе об иностранных агентах, считают, что присваивать такой статус скорее нужно. За это выступили 65% опрошенных. Об обратном - статус иноагента, скорее, не нужен - заявили 20% респондентов.
ВЦИОМ провел соответствующий опрос 3 октября методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В нем приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% составляет не более 2,5%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дробыш объяснил, почему старается не конфликтовать с артистами
- ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями
- Россиянам объяснили, почему не стоит пользоваться китайской косметикой
- В России опровергли захват косметического рынка со стороны Китая
- «Как на светофоре»: Что будет с актером Айзенбергом после донорства почки
- СМИ назвали причину отмены саммита России и США в Будапеште
- Россия заместила 65% косметики после ухода западных брендов
- Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»
- Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
- СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru