ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями

Так, 28% респондентов рассказали, что понятие иноагента ассоциируется у них с предателем и врагом государства, 13% - с диверсантом, шпионом и провокатором.

При этом 15% заявили о неприятных эмоциях от этого словосочетания.

«Термин «иноагент» явно стигматизирован, позитивные, нейтральные ассоциации или альтернативные трактовки встречаются редко, но небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду, все-таки есть», - отмечает ВЦИОМ.

Как выяснили аналитики, большинство граждан, осведомленных о законе об иностранных агентах, считают, что присваивать такой статус скорее нужно. За это выступили 65% опрошенных. Об обратном - статус иноагента, скорее, не нужен - заявили 20% респондентов.

ВЦИОМ провел соответствующий опрос 3 октября методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В нем приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% составляет не более 2,5%.

