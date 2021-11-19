«Рассуждения двоечников»: Президент Федерации йоги поспорил о ее опасности с РПЦ

Служители церкви, которые делают заявление об опасности йоги для христиан, должны серьезно разобраться внутри своих сообществ, заявил Сергей Репин. 

Заявления служителей церкви об опасности йоги для христиан кажутся размышлением двоечников и второгодников на серьезные темы, заявил президент Федерации йоги Сергей Репин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Курганская епархия РПЦ выпустила листовки с предупреждением о духовной опасности йоги и ряда тренингов личностного роста. Священники утверждают, что йога противоречит христианскому вероучению и принадлежит религии индуизма.

«Я, удивлен, честно говоря, тем служителям православной церкви, которые делают такие заявления. Если некоторые служители церкви считают это опасным, то, я думаю, надо серьезно разбираться внутри их сообщества. Мне кажется это все размышлением двоечников и второгодников на серьезные темы», добавил Репин.

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По его словам, йога это практика. В текстах, которые используют йогины, по словам Репина, написано также о необходимости уделять время для чтения священных текстов и религиозных ритуалов. По мнению Репина йогой занимаются во всем мире и она не имеет ничего общего с индуизмом. Также он отметил, что некоторые люди создают секты под видом занятий йоги, что искажает мнение о самой практике.

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«Это как шахматы и рассматривание звездного неба. Йога это не интеллектуальная игра, но, тем не менее, не зря изначально ей занимались только высшие слои как самые образованные слои общества. А навешивание ярлыков ну это очень удобно. Это как обвинять молоток, что он бьет тебе по пальцам. Я, удивлен, честно говоря, тем служителям православной церкви, которые делают такие заявления», - сказал Репин.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что йога действительно зародилась в Индии не просто как гимнастика, а как религиозная практика, и христианам стоит ее остерегаться.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПравославиеРоссия
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