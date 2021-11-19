«Рассуждения двоечников»: Президент Федерации йоги поспорил о ее опасности с РПЦ

Заявления служителей церкви об опасности йоги для христиан кажутся размышлением двоечников и второгодников на серьезные темы, заявил президент Федерации йоги Сергей Репин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Курганская епархия РПЦ выпустила листовки с предупреждением о духовной опасности йоги и ряда тренингов личностного роста. Священники утверждают, что йога противоречит христианскому вероучению и принадлежит религии индуизма.

«Я, удивлен, честно говоря, тем служителям православной церкви, которые делают такие заявления. Если некоторые служители церкви считают это опасным, то, я думаю, надо серьезно разбираться внутри их сообщества. Мне кажется это все размышлением двоечников и второгодников на серьезные темы», – добавил Репин.