Ученые рассказали о пользе йоге смеха

Психологи все чаще стали прибегать к новому направлению терапии - хасья-йоге, йоге смеха. Как пояснила инструктор Надежда Акимова, смех не только продлевает жизнь – он ещё помогает избавиться от многих болезней и укрепить иммунитет.

«Польза для организма – в том, что, оказывается, дыхание при смехе очень похоже на дыхание во время йоги. Правильное дыхание обогащает организм кислородом. Благодаря этому ожно избавиться от многих болезней и укрепить иммунитет. Плюс ещё смех дает позитивные эмоции, и это тоже нам полезно, потому что стресс сейчас – негативный фактор номер один во всём мире. Смех помогает переключиться с зацикленного мышления на более лёгкое и простое», – рассказала психолог.

Йога смеха – своеобразная гимнастика, которую нужно выполнять ежедневно каждому. По словам Надежды Акимовой, достаточно десяти минут.

«Радио 1» напоминает, йога смеха была основана в 1995 году доктором медицинских наук Маданом Катарией. Он обнаружил, что наш мозг не различает, искусственно мы смеёмся или нам действительно смешно – он всё равно в это время вырабатывает гормоны радости эндорфин и окситоцин.

