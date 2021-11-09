В РПЦ призвали к защите религиозных символов

Религиозные символы необходимо защищать, об этом в беседе с агентском РИА Новости в рамках международного дня против фашизма и антисемитизма, который отмечается 9 ноября, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он попросил верующих помнить о том, что идеология, призывающая отрицать Бога, может принести только к негативным последствиям. Кипшидзе отметил, что унижение достоинства человека может разрушить общество, а для многих россиян, по его словам, человеческое достоинство связано именно с верой и ее символами.