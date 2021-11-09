В РПЦ призвали к защите религиозных символов

Религиозные символы необходимо защищать, об этом в беседе с агентском РИА Новости в рамках международного дня против фашизма и антисемитизма, который отмечается 9 ноября, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он попросил верующих помнить о том, что идеология, призывающая отрицать Бога, может принести только к негативным последствиям. Кипшидзе отметил, что унижение достоинства человека может разрушить общество, а для многих россиян, по его словам, человеческое достоинство связано именно с верой и ее символами.

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«Очень важно защищать религиозные символы, в том числе в публичном пространстве, потому что уважение религиозной идентичности - это часть заботы о сохранении человеческого достоинства и отвержения того человеконенавистничества, с которым пришла в мир фашистская идеология», - отметил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата.

Ранее в СМИ обсуждался ряд случаев заведения уголовных дел об оскорблении чувств верующих. Так, таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за скандальное фото на фоне Храма Василия Блаженного. Молодые люди имитировали половой акт, девушка была в куртке с надписью «Полиция».

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против девушки, сфотографировавшейся в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.

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ФОТО: Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ХрамыРелигияРПЦ
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