«Превращается в секту»: Кураев назвал йогу опасной для христиан

Йога действительно зародилась в Индии не просто как гимнастика, а как религиозная практика, и христианам стоит её остерегаться, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Курганская епархия РПЦ предупредила о духовной опасности йоги для россиян. Соответствующие листовки были созданы в рамках гранта «Православная инициатива-2021».



«Надо провести очень сознательную работу, чтобы из мистической йоги вычистить всё религиозное, и оставить только дыхательную гимнастику. Может быть, кому-то и где-то это удается, но в России даже светские вещи превращаются в религиозные, в секту. Взять хотя бы политэкономическое учение Маркса и большевистскую пропаганду 1920-х годов, со вполне религиозным напором осуществлявшуюся. Так что да, вполне вероятно, что в таком месте, как Курган, то, что представляется кружком йоги, является центром религиозной практики с соответствующей терминологией и целями, мол, чтобы космические энергии в вас вошли, прана потекла по чакрам, и так далее. Я думаю, что лучше сразу предполагать, когда слышишь слово йога, что речь идет о религиозной практике. Если окажется, что это не так, то пусть докажут, покажут тексты, по которым учатся, видеоуроки, инструкции. Но лучше остерегаться», - предложил Кураев.