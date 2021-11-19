«Превращается в секту»: Кураев назвал йогу опасной для христиан
Андрей Кураев посоветовал христианам отказываться от восточных духовных практик, к которым отнес йогу.
Йога действительно зародилась в Индии не просто как гимнастика, а как религиозная практика, и христианам стоит её остерегаться, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Курганская епархия РПЦ предупредила о духовной опасности йоги для россиян. Соответствующие листовки были созданы в рамках гранта «Православная инициатива-2021».
«Надо провести очень сознательную работу, чтобы из мистической йоги вычистить всё религиозное, и оставить только дыхательную гимнастику. Может быть, кому-то и где-то это удается, но в России даже светские вещи превращаются в религиозные, в секту. Взять хотя бы политэкономическое учение Маркса и большевистскую пропаганду 1920-х годов, со вполне религиозным напором осуществлявшуюся. Так что да, вполне вероятно, что в таком месте, как Курган, то, что представляется кружком йоги, является центром религиозной практики с соответствующей терминологией и целями, мол, чтобы космические энергии в вас вошли, прана потекла по чакрам, и так далее. Я думаю, что лучше сразу предполагать, когда слышишь слово йога, что речь идет о религиозной практике. Если окажется, что это не так, то пусть докажут, покажут тексты, по которым учатся, видеоуроки, инструкции. Но лучше остерегаться», - предложил Кураев.
По мнению запрещенного в служении протодиакона, йога не нужна православному человеку.
«Само слово "йога" означает связь, это латинский аналог слова религия, "religare" – это связывать. Кстати, отсюда такие слова, как "иго", это тоже означает связь, или английское слово "judge", судить, слово "юстиция" – это всё слова из общего корня. У основателя йоги Патанджали это, конечно, связь с миром высшим, миром божественных энергий. Так что это вполне логично. Я бы не советовал христианам заниматься йогой. Если бы христианин жил в Индии, это было бы частью его образования, но в других случаях зачем это? В Японии в XIX веке было принято поклоняться императорам как богам, но если вы живете в Кургане, зачем вам кланяться японскому императору? В 90-е годы ко мне очень часто обращались с вопросами про йогу, а сейчас уже реже», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее заместитель управляющего делами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Telegram-канале назвал QR-коды «технологией поголовного контроля» над людьми, которая несёт в себе угрозу, в том числе «христианскому благовестию».
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