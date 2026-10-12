Он обозначил главные барьеры на пути к массовому ЗОЖ.

«По своему личному впечатлению: я бываю во всех странах. Скажем так, на Западе сегодня очень много людей, приверженных здоровому образу жизни — фитнес, правильное питание. Но в основном это представители среднего и высшего среднего класса. Думаю, у нас тоже немало таких людей — примерно на сопоставимом уровне. Цель — повысить уровень профилактики и качества жизни. Понимаете, в чем дело: вдумайтесь в само название — "здоровый образ жизни". Это именно образ жизни, а не три упражнения в день и не брокколи два раза в неделю. Это целостная система. Чтобы россиянин мог вести здоровый образ жизни, нужно создать для этого условия: чтобы у него была квартира, возможность добраться до спортзала, чтобы он не думал, где взять деньги на еду, чтобы у него была доступная медицинская помощь. Ведь это и есть составляющие образа жизни! Я думаю, если создать такие условия, всё остальное приложится», — добавил Мясников.

Ранее создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова сказала НСН, что сохранить отношения в паре, где один партнер яростно придерживается здорового образа жизни (ЗОЖ), а другой нет, помогут взаимное принятие, отсутствие фанатизма и наличие других общих интересов.

