Доктор Мясников разнес статистику по количеству зожников в России

Здоровый образ жизни — это не три упражнения в день и не брокколи два раза в неделю, сказал НСН Александр Мясников.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН раскритиковал абстрактную статистику о приверженцах ЗОЖ и объяснил, почему цифры ничего не говорят о реальном здоровье нации.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что 11,5% россиян следуют принципам здорового образа жизни. Министр добавил, что необходимо и дальше повышать приверженность населения к ЗОЖ, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Мясников назвал такие данные игрой со статистикой.

«Это очень условная цифра. Что это: опрос, данные поликлиник, реабилитационных центров, спортзалов? У нас даже нет четкого определения здорового образа жизни. Мы можем посчитать, сколько скульпторов, но сколько людей, ведущих здоровый образ жизни? Давайте подойдем к вопросу иначе: посчитаем, сколько у нас людей с нормальной массой тела, нормальным артериальным давлением, нормальным уровнем холестерина, сахара, ферментов печени и так далее. А потом посмотрим, какой процент из них генетически защищен от различных проблем со здоровьем. Это очень сложный вопрос, игра со статистикой», — сказал собеседник НСН.
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Он обозначил главные барьеры на пути к массовому ЗОЖ.

«По своему личному впечатлению: я бываю во всех странах. Скажем так, на Западе сегодня очень много людей, приверженных здоровому образу жизни — фитнес, правильное питание. Но в основном это представители среднего и высшего среднего класса. Думаю, у нас тоже немало таких людей — примерно на сопоставимом уровне. Цель — повысить уровень профилактики и качества жизни. Понимаете, в чем дело: вдумайтесь в само название — "здоровый образ жизни". Это именно образ жизни, а не три упражнения в день и не брокколи два раза в неделю. Это целостная система. Чтобы россиянин мог вести здоровый образ жизни, нужно создать для этого условия: чтобы у него была квартира, возможность добраться до спортзала, чтобы он не думал, где взять деньги на еду, чтобы у него была доступная медицинская помощь. Ведь это и есть составляющие образа жизни! Я думаю, если создать такие условия, всё остальное приложится», — добавил Мясников.

Ранее создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова сказала НСН, что сохранить отношения в паре, где один партнер яростно придерживается здорового образа жизни (ЗОЖ), а другой нет, помогут взаимное принятие, отсутствие фанатизма и наличие других общих интересов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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