Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Россиянам в борьбе с коронавирусом помогает природный «морозоустойчивый» характер, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.
Он призвал не демонизировать COVID-19 и воспринимать его как природное явление. Вместе с тем Мясников назвал вакцинацию единственным способом побороть инфекцию. Он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для споров.
Врач отметил, что вирус не мог возникнуть в Китае, так как им заразились синхронно в разных регионах мира. По его словам, специалисты до сих пор не знают, как возник вирус.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума
- Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
- Премьер-министр Армении ушёл на самоизоляцию
- Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru