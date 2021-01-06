Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19

Он призвал не демонизировать COVID-19 и воспринимать его как природное явление. Вместе с тем Мясников назвал вакцинацию единственным способом побороть инфекцию. Он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для споров.



Врач отметил, что вирус не мог возникнуть в Китае, так как им заразились синхронно в разных регионах мира. По его словам, специалисты до сих пор не знают, как возник вирус.



Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.

