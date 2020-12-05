Минздрав установил предельную отпускную цену на «Спутник V»
Предельная отпускная цена на российскую вакцину «Спутник V» в розничной торговле составит 1942 рубля за 2 компонента. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в Калининграде 5 декабря.
Кузнецов пояснил, что цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей, сообщает «Интерфаакс».
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru