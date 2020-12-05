Минздрав установил предельную отпускную цену на «Спутник V»

Кузнецов пояснил, что цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей, сообщает «Интерфаакс».

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.

