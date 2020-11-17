Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграмм-канале объяснил это решение тем, что пик заразности больного приходится на время до появления первых симптомов и на первый день проявленной болезни, после этого риски заражения за 5-6 дней спадают, однако тест на коронавирус может давать положительный результат еще 18 дней, а у 20% заболевших – несколько месяцев, при этом они не являются источниками инфекций, передает Ura.ru.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус: исследование теперь должно занимать не больше двух суток.

