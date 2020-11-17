Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус
Лица, контактировавшие с больными коронавирусом, должны находиться на самоизоляции 14 дней, после чего могут покидать место жительства или обсерватор без теста на COVID-19. Соответствующие изменение в постановлении главного государственного санитарного врача РФ утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграмм-канале объяснил это решение тем, что пик заразности больного приходится на время до появления первых симптомов и на первый день проявленной болезни, после этого риски заражения за 5-6 дней спадают, однако тест на коронавирус может давать положительный результат еще 18 дней, а у 20% заболевших – несколько месяцев, при этом они не являются источниками инфекций, передает Ura.ru.
Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус: исследование теперь должно занимать не больше двух суток.
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