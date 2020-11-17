Коронавирус может приводить к глубинным облысениям на голове

COVID-19 может приводить к выпадению волос на голове и лице. сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-трихолога Георгия Абрамова.

Он не исключил, что к выпадению волос коронавирус, скорее всего, имеет опосредованное отношение, а не прямое. «Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак – это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно», – сказал эксперт.

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Абрамов отметил, что выпадение волос из-за COVID-19 можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу.

Напомним, нетяжелая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как низкий, имеет серьезные последствия для здоровья, сообщает Daily Mail со ссылкой на британских экспертов.

Как показало исследование, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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