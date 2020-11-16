Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус
Тест на COVID-19 должен выполняться максимум за двое суток. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что срок выполнения исследования на коронавирус «не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».
О необходимости сократить срок выполнения тестов на COVID-19 Попова заявила ещё в сентябре. По её словам, четыре и даже три дня - уже много. «Надо делать этот период короче», - отметила глава Роспотребнадзора.
В России 16 ноября был установлен очередной анти-рекорд по количеству заражённых коронавирусом за сутки - выявлено 22 778 новых пациентов. Самый большой суточный прирост в Москве - 6360 новых больных, сообщает Ura.ru.
Всего с начала пандемии в регионах РФ зарегистрировано 1 948 603 случая заражения COVID-19.
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