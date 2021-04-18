Мясников напомнил о вакцинации перед поездкой на курорт

В связи с этим медик напомнил, что именно в местах массового отдыха часто возникают вспышки ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, а не только коронавируса, о котором только и помнят соотечественники, переживает врач.

«Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того — ковид, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», - сделал прогноз Мясников.

В связи с этим врач рекомендовал сделать прививки не только от CJVID-19, а также - от гепатитов А и Б, от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет, детей привить от ротовируса. Эксперт напомнил о необходимости личной гигиены, а также посоветовал мыть овощи и фрукты и пить только очищенную воду.

Ранее доктор Мясников дал советы по борьбе с бессонницей. Он призвал каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и не смотреть на часы во время ночного пробуждения.



