Мясников напомнил о вакцинации перед поездкой на курорт

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам перед поездкой на морские курорты страны делать прививки не только от коронавируса, но и других болезней, чтобы защитить здоровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Мясникова, из-за того, что многие россияне не смогут поехать в этом году на отдых в Турцию в связи с пандемией, «курорты Кубани и Крыма в этот сезон будут переполнены», так же, как и Сочи.

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В связи с этим медик напомнил, что именно в местах массового отдыха часто возникают вспышки ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, а не только коронавируса, о котором только и помнят соотечественники, переживает врач.

«Нынче в местах столь массовых скоплений туристов из разных регионов можно спрогнозировать весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку. И сверх того — ковид, который на сегодня достиг своей, вероятно, низшей точки распространения по России и дальше будет только расти», - сделал прогноз Мясников.

В связи с этим врач рекомендовал сделать прививки не только от CJVID-19, а также - от гепатитов А и Б, от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет, детей привить от ротовируса. Эксперт напомнил о необходимости личной гигиены, а также посоветовал мыть овощи и фрукты и пить только очищенную воду.

Ранее доктор Мясников дал советы по борьбе с бессонницей. Он призвал каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и не смотреть на часы во время ночного пробуждения.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияПрививкаОтдыхКурортыВакцинация
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