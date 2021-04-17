Доктор Мясников дал советы по борьбе с бессонницей

По словам медика, в первую очередь нужно отказаться от привычки смотреть на часы в случае пробуждения ночью.

Кроме того, Мясников призвал каждый день ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

«В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова», — заявил врач.

Медик объяснил, что необходимо соблюдать режим и не спать днем и утром, если накануне засиделись допоздна. В противном случае трудности со сном сохранятся в последующие ночи.

Также Мясников рекомендовал не лежать на кровати днем.

«Кровать — это рефлекс ко сну», — объяснил медик.

Тем, кто не может уснуть двадцать минут и дольше, Мясников советует встать с кровати, походить, успокоиться. При этом стоит избегать гаджетов, курения, алкоголя и приема пищи.

