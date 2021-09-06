«До трех лет прививаться не нужно!» Мясников об опасности дельта-штамма для детей
Таким образом врач прокомментировал информацию о росте числа заболевших коронавирусом среди детей в 26 раз.
Из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.
По его словам, коронавирус наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.
Врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости дети точно не станут.
«Прививаться детям до трех лет не вижу необходимости, и вакцины пока такой нет. Ужесточить санитарные требования в школах, отменить занятия там, перевести всех домой? Нет, от этого только вред. Новую волну заболеваемости дети не вызовут сто процентов, это не просто я так считаю, это весь анализ данных, который на сегодня у нас есть, международный», - успокоил он.
В свою очередь, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Максютов уточнил, что циркулирующий сейчас дельта-вариант более опасен даже для детей, чем первоначальный штамм коронавируса, однако, всё равно, его опасность на порядки ниже в сравнении с взрослым населением.
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