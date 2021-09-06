«До трех лет прививаться не нужно!» Мясников об опасности дельта-штамма для детей

Таким образом врач прокомментировал информацию о росте числа заболевших коронавирусом среди детей в 26 раз.

Из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

По его словам, коронавирус наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.

Врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости дети точно не станут.

«Прививка против доверия». Вирусолог назвал последнее препятствие для коллективного иммунитета

«Прививаться детям до трех лет не вижу необходимости, и вакцины пока такой нет. Ужесточить санитарные требования в школах, отменить занятия там, перевести всех домой? Нет, от этого только вред. Новую волну заболеваемости дети не вызовут сто процентов, это не просто я так считаю, это весь анализ данных, который на сегодня у нас есть, международный», - успокоил он.

В свою очередь, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Максютов уточнил, что циркулирующий сейчас дельта-вариант более опасен даже для детей, чем первоначальный штамм коронавируса, однако, всё равно, его опасность на порядки ниже в сравнении с взрослым населением.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДетиВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры