«До трех лет прививаться не нужно!» Мясников об опасности дельта-штамма для детей

Из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

По его словам, коронавирус наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.

Врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости дети точно не станут.