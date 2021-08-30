В «Векторе» не видят оснований для COVID-вакцинации детей

Для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Такую точку зрения вновь озвучил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Ранее он уже высказывал похожую позицию.

По словам Максютова, даже после получения сертификата соответствующим препаратом поднимать этот вопрос безосновательно. Специалист подчеркнул, что дети в целом всё равно переносят COVID-19 в значительно более лёгкой форме, чем взрослые.

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Максютов уточнил, что циркулирующий сейчас дельта-вариант более опасен даже для детей, чем первоначальный штамм коронавируса, однако, всё равно, его опасность на порядки ниже в сравнении с взрослым населением.

При этом Максютов подчеркнул, что необходимо иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса, поскольку новые штаммы могут оказаться более опасными для несовершеннолетних.

В начале июня в российской столице начались клинические испытания вакцины «Спутник V» среди детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование должно продлитья в течение года. Третья фаза будет проходить в детских поликлиниках Москвы.

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусДетиВакцина
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